Jorginho lamenta vice do Mundial, mas destaca “orgulho” do Flamengo

O volante Jorginho lamentou a derrota do Flamengo para o PSG na final da Copa Interncontinental, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. De acordo com o meio-campista fica um gosto amargo após a equipe francesa levar a melhor na disputa dos pênaltis.

“Foi um ano incrível. Erros acontecem, o pênalti eu já errei. Mas não tem outra palavra que não seja orgulho. O que o time se entregou, guerreou mesmo, deu tudo. Entregou tudo, deixou tudo em campo para poder honrar a camisa que veste. É uma pena acabar assim e acaba tendo um gostinho amargo, porque como você falou tão perto. E se tivesse ganho, ninguém podia falar nada, absolutamente nada, Então, a gente tem que sair daqui orgulhoso do que a gente fez. Agora, é descansar, que foi um ano bem longo e focar no que a gente tem que fazer depois no próximo ano”, disse Jorginho ao Sportv.

Nos pênaltis, o Flamengo vacilou e viu o goleiro Safonov pegar incríveis quatro pênaltis na disputa. Jorginho, assim, complementou que o cansaço pode ser um reflexo.

“Pode ter sido, pode ter sido um reflexo disso também. Você chega depois de ter corrido tanto, o time entregou muito. Tanto é que depois eu entro ali e falo para os meninos, agora é o momento de tentar recuperar o máximo de energia possível, porque dizem que é só um chute, mas é um momento que precisava ter lucidez. E, infelizmente, a gente não sai com a vitória que era tão desejada que a gente queria tanto. Faz parte do futebol também”, refroçou.

E agora?

O Flamengo entra, enfim, de férias após uma longa e vitoriosa temporada. A equipe estreia no Carioca 2026 contra o Bangu, no dia 14 de janeiro. Mas olho no Brasileirão, que começa no dia 28, contra o São Paulo, no Morumbis.

