Cláusula facilita operação, e Internacional ativa opção de compra de Carbonero

O Internacional já sinalizou ao Racing, da Argentina, que acionará a opção de compra no vínculo de empréstimo por Carbonero. O Colorado tomou a decisão por uma facilitação em adquirir o colombiano, que envolve o parcelamento dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual). Tal possibilidade será crucial para o desfecho positivo da negociação.

Tal movimento representa uma reviravolta, porque o cenário anterior indicava a saída do atacante do Inter. Afinal, o clube se encontra em situação financeira desfavorável. Prova disso é que não conseguiu cumprir com os acordos pelas contratações de alguns jogadores. Outro detalhe que interferia na avaliação sobre uma permanência ou saída são as atitudes.

Até porque na reta final da temporada, ele apresentou um comportamento inadequado, que desagradou internamente no Colorado. Com relação à performance, Carbonero entregou desempenho positivo rapidamente. Em seguida, mesmo uma temporada com oscilação, o atacante foi um dos destaques do Inter.

Internacional abre negociações por técnico estrangeiro

Após Tite preferir a oferta do Cruzeiro, o clube gaúcho mudou seu foco para os candidatos estrangeiros a treinador. Até mesmo pelo caráter de urgência em definir quem assumirá o cargo, já que a próxima temporada terá início logo em janeiro. Com isso, a prioridade do Internacional passou a ser Paulo Pezzolano, uruguaio de 42 anos.

O profissional, aliás, já tem uma passagem pelo futebol brasileiro, quando trabalhou na Raposa entre 2022 e 2023. Em uma entrevista a um programa de seu país natal, Pezzolano frisou que há tratativas em andamento. No entanto, deixou claro que ainda não há uma definição do seu futuro, que pode ser no Brasil ou na Europa.

Para avançar nas negociações, dirigentes do Internacional viajaram a Montevidéu com o objetivo de dar sequência às tratativas. Internamente, o clube demonstra otimismo por um desfecho positivo ainda nesta quarta-feira.

Pezzolano, inclusive, deixou recentemente o Watford, da segunda divisão inglesa, após dez partidas. Antes, comandou o Real Valladolid por um ano e meio, período em que o clube era administrado por Ronaldo Fenômeno.

