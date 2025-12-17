Bruno Henrique admite tristeza, mas exalta temporada do Flamengo

O ponta Bruno Henrique exaltou a temporada do Flamengo apesar da derrota por 2 a 1 (nos pênaltis) para o PSG (FRA), nesta quarta-feira (17/12), na final do Intercontinental. Para o camisa 27, que ficou em campo até os 45+2′ do segundo tempo, o Fla fez um “brilhante” ano de 2025, revelando que o time brigou até o fim pelo título mundial.

“É de tristeza. Perdemos onde tudo podia acontecer, mas parabenizar o grupo pela brilhante temporada que fizemos. Chegamos aqui com muita disposição, com muito trabalho e saímos de cabeça erguida daqui, com certeza. Porque o jogo foi parelho e a gente teve a sensação que estava a todo momento na causa da vitória e todos jogaram pra caramba”, disse.

BH, então, revelou o motivo de ter saído. Um dos melhores do Flamengo em campo, ele afirmou ter atuado até onde aguentou. Para ele, o Rubro-Negro sai de cabeça erguida do Catar.

“Final de temporada, né? E fui até onde aguentei, os 90 minutos. A equipe do PSG é uma equipe muito intensa. Onde a gente tem que correr mais, pra poder marcar os marcadores deles. Vitinha, o João (Neves), que é jogador de muita qualidade. E a gente fez o que o Filipe (Luís) pediu. Conseguimos marcar bem e, como eu falei, é enaltecer a temporada que fizemos porque foi uma temporada de muitos desgastes e a gente chegou aqui vivo e saímos daqui de cabeça erguida”, encerrou.

