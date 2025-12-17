Marquinhos explica importância do título mundial para PSG: “Queria muito ganhar”

Capitão do PSG, Marquinhos entrou para um panteão especial nesta quarta-feira. Com a vitória do PSG por 2 a 1 nos pênaltis contra o Flamengo após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o zagueiro brasileiro se tornou o 11º jogador na história do futebol a conquistar a Libertadores, a Champions League e o Mundial.

Após a partida, o zagueiro Marquinhos analisou a partida e ressaltou que foi um jogo bem difícil. Além disso, ele fez questão de explicar a importância da conquista do título, primeiro do clube francês.

“Nosso treinador e alguns outros jogadores já tinham jogado. E o Mundial, no meio do ano, acho que trouxe essa realidade do quanto é difícil jogar contra o time brasileiro. Então, para nós, a gente sabia que ia ser um jogo muito importante. O treinador veio falando durante a semana inteira. Todos os jogadores, acho que a gente tem muito português também, muito brasileiro. Sabe o quanto é difícil chegar aqui, porque você tem que ganhar uma Champions. Então, era uma oportunidade de ouro para gente e queríamos aproveitar da melhor forma. A gente queria muito esse título”, destacou à CazéTV.

Elogios ao Flamengo

EO zagueiro também fez questão de elogiar o elenco do Flamengo e diz que o clube vem revolucionando o futebol.

“Parabenizar também o Flamengo. Acho que fizeram um ano incrível, assim como eu falei antes do jogo. O Flamengo vem revolucionando um pouco essa ideia de futebol, de tática. Felipe vem fazendo um grande trabalho. Parabenizei a todos ali após o jogo. Foi um jogo difícil, como vocês viram aí. O futebol hoje é muito equilibrado e mostra essa força do Flamengo, mostra o quanto que o nosso futebol ainda tem muito valor no mundo inteiro”, destacou.

Vivendo meio de temporada, o PSG ainda volta a campo uma vez antes do fim de 2025. Afinal, enfrenta o Fontenay, da quarta divisão, pela terceira fase da Copa da França, no sábado (20/12). Pela Ligue 1, onde aparece em segundo lugar, enfrenta o rival Paris FC apenas no dia 4 de janeiro.

