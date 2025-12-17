Melhor do Intercontinental, Vitinha exalta jogo do Flamengo: “Fantástico”

Eleito melhor jogador da Copa Intercontinental, o meio-campista Vitinha exaltou o desempenho do Flamengo após vitória do PSG nos pênaltis por 2 a 1 depois do empate por 1 a 1 no tempo normal mais prorrogação. Na partida, o português deu três finalizações e acertou 98 de 107 passes no total. Além disso, converteu a sua cobrança nas penalidades.

“Tive a oportunidade de falar com os jogadores do Flamengo, de dar os parabéns. Estão em final de temporada e fizeram um jogo fantástico. Mesmo quando não conseguiam recuperar a bola, se defenderam muito bem. Eles têm muito mérito de levar a decisão para os pênaltis. Felizmente tivemos sorte e qualidade na disputa”, comentou Vitinha.

Atual campeão da Champions League e vice-campeão do Mundial de Clubes 2025, o PSG disputou a Copa Intercontinental pela primeira vez em sua história e conquistou o título inédito.

“Essa competição é super importante. Não sabemos se vamos jogar outra vez na carreira. Tem que ganhar a Champions. É muito difícil estar aqui, é uma grande oportunidade, não queríamos deixar passar. O Paris Saint-Germain olha assim. É uma competição muito prestigiada, queríamos ganhá-la 100%. Fizemos de tudo para ganhar”, frisou.

Vivendo meio de temporada, o PSG, aliás, ainda volta a campo uma vez antes do fim de 2025. Afinal, enfrenta o Fontenay, da quarta divisão, pela terceira fase da Copa da França, no sábado (20/12). Pela Ligue 1, onde aparece em segundo lugar, enfrenta o rival Paris FC apenas no dia 4 de janeiro.

