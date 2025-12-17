Filipe Luís exalta time do PSG: “De admirar”

O técnico Filipe Luís revelou seus sentimentos na derrota do Flamengo para o PSG (FRA) na final do Intercontinental, nesta quarta-feira (17/12), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. Em sua coletiva pós-jogo, o treinador se disse triste, mas também orgulhoso da partida realizada pelo Rubro-Negro.

Afinal, enfrentava uma equipe “de admirar”, segundo o comandante flamenguista. Filipinho, então, lamentou a derrota nas penalidades, afirmando que só de passar vivo pela prorrogação já foi uma demonstração de garra.

“Muito triste por perder. Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas, ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. Claro que estivemos tão perto, disputa de pênaltis. Mais perto que isso contra uma equipe desse nível, muito difícil. Mas não foi possível. Esse time mentalmente é muito forte. Sempre foi durante todo o ano, todas as finais, todos os momentos da competição. A equipe mais precisou, esses jogadores responderam e continuam a ser diferentes hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo contra uma equipe simplesmente maravilhosa. De admirar”, discorreu o comandante.

“Flamengo conseguiu se recompor”, diz Filipe Luís

Filipinho voltou a rasgar elogios ao time do PSG, exaltando o fato de o Flamengo ter conseguido recuperar a posse de bola em alguns momentos.

“É simplesmente quase impossível tirar a posse do Paris. É um time que perdeu a posse uma vez para o Bayern de Munique no Mundial e duas vezes na semifinal da Champions no ano passado, contra o Arsenal. São muito bons, jogam muito, tem muitas variações táticas, se mexe de uma forma que você perde todas as referências, é um time excelente. Conseguimos com as nossas armas neutralizar um pouco esse ataque letal que eles têm, mas não foi. E é suficiente para vencer, sim, para poder igualar esse encontro, tentar parar esse ataque, como eu falei, tão letal, e conseguir empatar o jogo no tempo normal”, analisou.

Recebeu oferta?

Ao ser questionado se recebeu oferta vinda da Europa neste fim de temporada, Filipe Luís foi enfático. Ele negou, revelando estar 100% focado na disputa do Intercontinental.

“Não recebi nenhuma oferta. A minha cabeça estava unicamente voltada para esse jogo, para o final, para o Flamengo, porque era o melhor Flamengo, e assim foi até o dia de hoje”, revelou.

Ele também contou aos repórteres o quê falou aos jogadores do Flamengo nos intervalos de jogo.

“Primeiro, não mudar a forma de jogar. A gente não abriu mão do nosso estilo, que foi tentar pressionar o Paris de todas as formas, tirar a de bola deles. Mas é uma equipe muito forte, pressiona muito bem. Fisicamente, são muito fortes, aguentam fazer muitos esforços e também depois tem muitas variações táticas, o que faz com que seja difícil que você pressione. Mas no intervalo tentei ajustar de uma forma para tentar criar dificuldades e gerar dúvidas . Isso nos deu uma certa vantagem, um pouco mais de tempo com a bola, e nos sentimos um pouco melhor. Eles têm posses longas de dois, três, quatro minutos, e isso claro te desgasta. Os nossos jogadores, com 76 jogos na temporada, se desgastaram bastante no segundo tempo, na prorrogação, mas foram no seu limite, por isso eu fico tão orgulhoso”, encerrou o treinador.

