City vence Brentford com gol de Savinho e avança à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O City, mesmo com time alternativo, garantiu a classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Brentford por 2 a 0, nesta terça-feira (16), no Etihad Stadium, em Manchester. Rayan Cherki e o brasileiro Savinho, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória do time comandado pelo técnico Pep Guardiola.

LEIA MAIS: Netflix anuncia novo jogo de futebol em parceria com a Fifa

Dessa maneira, o City aguarda um sorteio da Federação Inglesa (FA) para saber quem será o adversário na semifinal. Na última terça-feira (16), o Chelsea venceu o Cardiff e foi o primeiro time a garantir a classificação na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Com o resultado, o City confirmou a grande fase na temporada e chegou à sexta vitória consecutiva somando todas as competições. Além de estar na briga pela liderança da Premier League, com somente dois pontos atrás do líder Arsenal, o clube de Manchester está entre os principais candidatos a conquistar uma classificação direta para as oitavas de final da Champions.

Por fim, o City volta a campo no próximo sábado (20), às 12h (de Brasília), quando recebe o West Ham pela 17ª rodada da Premier League. Por outro lado, o Brentford visita o lanterna Wolverhampton no mesmo dia e horário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.