Conheça o goleiro Safonov, herói do PSG e algoz do Flamengo

O goleiro Matvey Safonov brilhou nos pênaltis e deu ao PSG o título da Copa Intercontinental 2025 contra o Flamengo, em Doha, no Catar. Grande surpresa na escalação titular do time francês, o russo defendeu quatro cobranças na disputa por penalidades após as equipes empatarem por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Revelado pelo Krasnodar, da Rússia, Safonov permaneceu no clube russo até a temporada passada. Ele chegou à equipe parisiense em 14 de junho de 2024, com contrato até 2029 e com objetivo de compor elenco. No ano passado, fez apenas 17 partidas pelo PSG. Nesta temporada, até o jogo contra o Flamengo, eram quatro jogos.

Na final da Intercontinental, Safonov, portanto, ganhou a titularidade ao desbancar a “sensação” do PSG, Lucas Chevalier. O goleiro, afinal, custou 40 milhões de euros (R$ 259 milhões, na cotação atual).

Pivô de polêmica no PSG

Apesar da parte positiva, o goleiro Safonov, aliás, é motivo de polêmica no elenco do PSG. Afinal, o clube acertou a contratação do ucraniano Illia Zabarnyi neste ano. Com os dois países em guerra, os dois atletas são raramente relacionados juntos para os jogos. Zabarnyi, inclusive, teria pedido para o clube não contar mais com Safonov como uma condição para se juntar ao time.

“Felizmente, Safonov não está jogando. E isso já é algo positivo. Falei com Illia e sei que ele pediu, como condição para se juntar ao PSG, que o russo não fizesse mais parte do clube. Infelizmente, nem tudo pode correr como esperado, como Illia espera. Essa pessoa tem um contrato que não pode ser rescindido”, disse Denys Boyko, ao Football 360.

Mulher do goleiro faz declaração

A modelo Marina Kondratiuk, mulher do goleiro Safonov, não esteve no estádio. Porém, ela mostrou que estava atenta a atuação do marido e declarou-se.

“Meu marido, meu orgulho, o gênio, está se apresentando pelo segundo mês de dezembro consecutivo”, escreveu a russa. A mulher é um dos pontos de apoio do goleiro, que destacou a importância de Marina em sua vida. “O apoio que eu tenho. Meu apoio”, escreveu após uma partida em abril deste ano.

