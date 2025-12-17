Corinthians x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (17), o Brasil vai parar para assistir Corinthians e Vasco, pelo primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. O palco da partida será a Neo Química Arena e a bola rola às 21h30 (de Brasília). Nesta temporada, o Timão venceu os dois jogos contra o Cruz-Maltino, que quer dar o troco quando realmente importa.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, inicia, desde 20h, a transmissão ao vivo. Cesar Tavares assume a bronca na narração, o nome ideal para um jogo desta envergadura. João Miguel Lotufo veste a camisa 10 nos comentários. Já a reportagem fica nas mãos de André Bachá, craque e grande joia do jornalismo esportivo.

