Com Endrick titular e brilho de Mbappé, Real Madrid avança na Copa do Rei

Com time misto, o Real Madrid venceu o Talavera, da 3ª divisão da Espanha, por 3 a 2, no Estadio El Prado, e avançou às oitavas de final da Copa do Rei. Kylian Mbappé marcou duas vezes e Manuel Farrando Stiepovich fez contra. Nahuel Arroyo Mazorra e Di Renzo fizeram para os donos da casa.

O brasileiro Endrick começou o jogo como titular pela primeira vez desde a chegada do técnico Xabi Alonso. Por conta da formação alternativa de Xabi Alonso, Endrick ganhou uma oportunidade. E teve uma boa atuação, criando boas chances, mas não conseguiu marcar em seu possível último jogo pelo Real, já que deve ser emprestado para o Lyon. O brasileiro deve assinar contrato no dia 27 de dezembro e o anúncio oficial será em 1º de janeiro.

Mbappé marcou o primeiro do Real Madrid aos 41 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 46, Farrando desviou contra o próprio gol após bela jogada de Mbappé pelo lado esquerdo do ataque. Já no final da partida, o Talavera diminuiu com Nahuel Arroyo, que aproveitou bola na área do Real depois de cruzamento rasteiro pela direita. Aos 44, Mbappé finalizou de longe e contou com falha do goleiro para anotar seu segundo no jogo. Ainda deu tempo do Talavera diminuir, aos 46 com Di Renzo, mas sem chances do empate.

Com o resultado, os Merengues, portanto, aguardam a definição do próximo adversário. O Real Madrid tem apenas mais um compromisso para disputar no ano de 2025. No próximo sábado, a equipe branca, assim, recebe o Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu, em duelo pela 17ª rodada de LaLiga.

