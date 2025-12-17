Ex-Fluminense, Pineida é assassinado em Guayaquil

O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (17) em Guayaquil, informou a imprensa do país. O Barcelona de Guayaquil, onde ele atuava, lamentou a morte de Pineida em um comunicado nas redes sociais. O jogador atuou no Fluminense em 2022, por empréstimo.

Segundo a polícia local, dois homens em motocicletas abriram fogo na tarde desta quarta-feira (17). Pineida, de 33 anos, e sua esposa não resistiram e morreram no local. A mãe do jogador, que também estava com o casal, ficou ferida.

Horas antes, o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, revelou que o jogador pediu proteção especial, por estar recebendo ameaças de morte. O elenco do clube, aliás, não treinou nesta quarta-feira por quatro meses de salários atrasados.

Além de sua passagem pelo Barcelona SC, Pineida jogou pelo Independiente del Valle, El Nacional e Fluminense no Brasil. Além disso, foi para a seleção nacional em diversas ocasiões. Conhecido por sua presença física e solidez na lateral esquerda, fez parte do time do Barcelona que conquistou os títulos do Campeonato Equatoriano em 2016 e 2020, e a Copa do Equador com o El Nacional em 2024.

O defensor, aliás, chegou ao Fluminense por empréstimo, pelo Barcelona. Afinal, foram 24 jogos entre Sul-americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Ele fez uma assistência neste período.





