Botafogo comunica saída de Davide Ancelotti

Chega ao fim o curto casamento entre Davide Ancelotti e o Botafogo. Nesta quarta-feira (17), o clube anunciou o desligamento do treinador de apenas 36 anos em suas redes sociais.

Segundo o jornal “O Globo”, o motivo da ruptura é o impasse envolvendo o preparador físico Luca Guerra, profissional com o trabalho muito contestado pela diretoria por conta do alto número de lesões durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo pretendia demitir Guerra, mas manter Ancelottinho, bem avaliado por conta da sequência invicta de dez partidas no Alvinegro. No entanto, o treinador italiano não aceitou seguir no Mais Tradicional sem o seu braço direito espanhol.

Davide, então, comunicou à diretoria da SAF que não permaneceria no Botafogo. Ele tinha contrato até dezembro de 2026.

Com Davide, o Botafogo amargou eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. O europeu, porém, recolocou o Glorioso na competição internacional com o sexto lugar na última edição do Brasileiro.

