Adversário do Barcelona chama a atenção por semelhança com Sérgio Ramos

O Barcelona superou o Guadalajara, da Terceira Divisão da Espanha, sem sustos, ao fazer 2 a o com gols do zagueiro Christensen e do atacante Rashford. Contudo, um outro episódio roubou a cena da partida pela terceira fase da Copa do Rei. Isso porque a transmissão flagrou ainda no primeiro tempo o meio-campista Borja Díaz, que se destaca pela semelhança entre com o ex-zagueiro do Real Madrid, Sérgio Ramos. A coincidência fez a situação repercutir nas redes sociais.

Borja esteve entre os 11 iniciais do Guadalajara e deixou o campo somente aos 17 minutos da segunda etapa. A partida ocorreu na casa do time da Terceira Divisão da Espanha, o estádio Pedro Escartín, que teve arquibancada cheia para apoiar os mandantes. Com o incentivo, a equipe até conseguiu resistir ao Barcelona, levou perigo em algumas situações e atrapalhou que o rival tivesse espaços.

Jogo contra o Barcelona traz notoriedade para meia

Borja Díaz, de 35 anos, é natural de Madri, capital da Espanha, e joga como meio-campista e ala. Sua trajetória no futebol profissional tem passagens por clubes menos expressivos como Fuenlabrada, Arenas, Sanse, Recreativo, Rayo Majadahonda, Melilla, Talavera, Hércules, Unionistas de Salamanca e Estepona. A sua transferência para o Guadalajara, portanto, ocorreu na última temporada.

A respeito de Sérgio Ramos, o zagueiro ex-Real Madrid e seleção da Espanha ficará livre no mercado. Afinal, sinalizou que estava de saída do Monterrey após a queda do time nas semifinais do Campeonato Mexicano. O jogo ocorreu no dia 6 de dezembro, com revés por 3 a 2 para o Toluca. O jogador de 39 anos indicou que aquela era a última vez na qual entrava em campo pelo clube. Até porque o seu contrato expira no fim de 2025 e não houve acordo entre as partes pela renovação.

