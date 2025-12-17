Ex-Palmeiras deixa o dele, Benfica despacha Farense e avança na Taça de Portugal

O Benfica assegurou presença nas quartas de final da Taça de Portugal ao derrotar o Farense por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), em Faro. Richard Ríos, ex-Palmeiras, e o croata Franjo Ivanović anotaram os gols no Estádio de São Luís.
Com o resultado longe de seus domínios, as Águias garantem vaga na próxima fase do torneio nacional, onde terão pela frente o Leiria de olho na classificação para a semifinal.
A abertura do placar veio cedo: aos 11 minutos da etapa inicial, Ríos aproveitou um cruzamento preciso e finalizou de primeira para colocar os visitantes em vantagem. No início do segundo tempo, também aos 11′, Ivanović ampliou o marcador para consolidar o domínio benfiquista na partida.
Desse modo, o Benfica volta suas atenções para a Liga de Portugal, onde encara o Famalicão na próxima segunda-feira (22), às 17h45 (de Brasília). O Farense, por outro lado, segue sua campanha na LigaPro. Afinal, terá pela frente o Leiria no domingo (21), às 12h30 (de Brasília), pela Segunda Divisão portuguesa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.