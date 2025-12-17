Dorival prevê dificuldades para o Corinthians na final da Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior afirmou que o Corinthians enfrentará dificuldades na final da Copa do Brasil, diante do Vasco. Em entrevista na chegada à Neo Química Arena, palco do jogo de ida da final, o treinador disse esperar que sua equipe esteja preparada para a decisão. Vale lembrar que esta é a quinta final de Copa do Brasil da carreira do técnico, que já ergueu o troféu em quatro oportunidades.

“Tentaremos ter a melhor equipe possível em campo. Uma equipe competitiva, buscando o resultado. Entendendo a equipe do Vasco, o momento que vivem, com um crescimento muito interessante. Eu acho que teremos dois grandes jogos nessa decisão. Espero que o Corinthians esteja bem preparado, já que as dificuldades serão muito grandes. Precisaremos de todos os jogadores em condições de atuar nas duas partidas” afirmou o técnico.

Dorival elogia adversário do Corinthians

Na mesma entrevista, Dorival rasgou elogios a Fernando Diniz, técnico do Vasco. O treinador do Corinthians ressaltou a qualidade do adversário e voltou a enaltecer o trabalho de técnicos brasileiros, assim como na coletiva do último domingo (14), quando pediu respeito aos técnicos do país.

“É um grande profissional, o Fernando (Diniz) vem em uma crescente muito interessante. Alcançando títulos importantes, construindo trabalhos interessantes. Acho que isso é o principal. Eu sempre pontuo: o treinador só é avaliado pela conquista de títulos, mas os trabalhos são muito pouco falados. Por isso que eu sempre enalteço o trabalho de profissionais brasileiros. Eu percebo muito conteúdo em vários deles. E o Fernando é um deles que tem muita capacidade, qualidade e condições e sempre fazendo trabalhos muito interessantes”, concluiu.

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.