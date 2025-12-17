ASSINE JÁ!
Fernando Diniz analisa evolução do Vasco até final final da Copa do Brasil

O técnico Fernando Diniz vê o Vasco em boas condições para a disputa da final da Copa do Brasil diante do Corinthians. Em entrevista pré-jogo, na chegada à Neo Química Arena, palco do jogo de ida da decisão, o treinador admitiu que o desempenho da equipe oscilou na temporada. Entretanto, afirmou que isso é natural dos seus trabalhos.

“Desde a minha chegada, o time foi crescendo em uma oscilação natural dos meus trabalhos. Tem um pico muito forte, depois tem uma queda também acentuada, até o time ganhar estabilidade. O jogo contra o Atlético Mineiro (pela última rodada do Brasileirão) foi muito mal o resultado. Mas precisamos levar em consideração vários fatores, de ter jogado o time todo mexido e ter tido a expulsão com menos de 20 minutos”, iniciou o técnico.

Na sequência, o Diniz afirmou que o bom momento do Vasco não é pontual, mas resultado de todo o trabalho da temporada: “Depois disso, nos dois jogos contra o Fluminense o time jogou bem. Mas não por que se recuperou bem do último jogo. Pelo contrário, foi a soma de tudo que a gente viveu nesses sete meses (de trabalho). O time foi ganhando corpo, chegou bem para as semifinais e chega bem para a decisão também”.

Fernando Diniz elogia adversário do Vasco

Na mesma entrevista, Fernando Diniz comparou os desempenhos de Corinthians e Vasco no Brasileirão. Na visão do treinador, as duas equipes tiveram uma pontuação aquém do desempenho no campeonato nacional.

“O Corinthins é um time muito bom, tem muita qualidade, jogadores decisivos. Também oscilou no campeonato. Assim como o Vasco, teve uma pontuação, na minha opinião, aquém daquilo que produziu. A gente deixou muitos pontos na mesa do Campeonato Brasileiro, não era para a gente ter eliminado o Campeonato Brasileiro com a pontuação que a teve”, concluiu.

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

 

