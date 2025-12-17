Marrocos testa sistema de segurança na CAN de olho na Copa de 2030

O governo do Marrocos vai aproveitar a realização da Copa Africana de Nações para testar e aperfeiçoar os sistemas de segurança com foco na Copa do Mundo de 2030. O torneio continental começa neste domingo (21) e contará com 24 seleções.

O país sediará o torneio que vai até o dia 18 de janeiro, com seis cidades-sedes. Daqui a cinco anos, o Marrocos vai receber a Copa do Mundo, junto com Portugal e Espanha. Além disso, o torneio contará com partidas de abertura na Argentina, Uruguai e Paraguai.

Em um comunicado, o governo marroquino informou que utilizará a CAN como um ensaio geral para a Copa de 2030. Afinal, a ideia é que a experiência no torneio continental sirva de base para os preparativos de segurança para o Mundial. O país conta com um centro de cooperação policial, especializado em grandes eventos esportivos, criado junto com a Interpol.

A previsão é de que as cidades-sedes recebam um reforço significativo nos dispositivos de segurança, além de um aumento da presença policial nos aeroportos. Todavia, os terminais de Rabat, Casablanca, Marrakech e Tânger terão sistemas de portas eletrônicas, para agilizar o controle de fronteira e a circulação de torcedores e seleções.

