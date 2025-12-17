Newcastle elimina Fulham e mantém vivo o sonho do bi da Copa da Liga Inglesa

Em duelo de equipes com campanhas abaixo do esperado na Premier League, o Newcastle derrotou por 2 a 1 o Fulham em St. James’ Park, pelas quartas da Copa da Liga Inglesa. Mas o triunfo veio no sufoco.

Yoane Wissa abriu o placar aos dez minutos de jogo ao aproveitar rebote do goleiro Bernd Leno, após o cruzamento na área. Foi, aliás, o primeiro gol dele pelo clube em sua estreia como titular após retornar de lesão. A resposta dos visitantes, contudo, foi rápida. Isso porque, apenas seis minutos depois, Sasa Lukic, em cabeceio, deixou tudo igual. O Newcastle apostou em mais velocidade e pressionou o adversário durante o restante da primeira etapa e todo o segundo tempo.

Em uma dessas chegadas, depois do intervalo, Bruno Guimarães buscou passe em profundidade que terminou em um gol contra do Fulham, porém anulado por impedimento. Nos acréscimos da partida, o abafa surtiu efeito. E coube ao meia Lewis Miley, de 19 anos, garantir a festa da torcida depois de receber assistência de Tonali e cabecear no ângulo direito de Leno para definir o triunfo dos atuais campeões do torneio .

Newcastle e Fulham chegaram para o duelo apostando forte no torneio mata-mata. Enquanto os Magpies se recuperam, portanto, da derrota para Sunderland três dias atrás, os Cottagers não aproveitaram o bom momento depois do triunfo por 3 a 2 sobre o Burnley, também no fim de semana.

O Newcastle chega, portanto, à semifinal Copa da Liga Inglesa e aguarda o sorteio para saber quem será seu próximo adversário na disputa pelo título.

