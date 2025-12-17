Justiça condena Internacional a pagar R$ 28,6 milhões por venda de Bruno Fuchs

O departamento jurídico do Internacional recebeu uma notícia indigesta nesta quarta-feira (17). A 7ª Vara Cível de Porto Alegre condenou o clube a pagar uma indenização milionária ao empresário Jair Peixoto, antigo representante dos jogadores Luan e Valdívia. O montante estipulado pela Justiça alcança a cifra de R$ 28,6 milhões e refere-se a irregularidades contratuais na venda do zagueiro Bruno Fuchs para o CSKA, da Rússia, realizada em agosto de 2020.

A disputa judicial gira em torno de uma cláusula de exclusividade ignorada pela diretoria colorada na época da transação. Jair Peixoto, através de sua empresa Showball, possuía um documento assinado pelo Inter e pelo atleta que o credenciava como o único intermediário autorizado a negociar a transferência do defensor. O contrato garantia à empresa a prerrogativa de representar o Colorado em qualquer tratativa envolvendo Fuchs.

No entanto, quando o CSKA demonstrou interesse e fechou a compra do jogador, o Internacional não utilizou os serviços da Showball. Na defesa apresentada durante o processo, o clube alegou que não efetuou o pagamento da comissão justamente porque o agente não participou efetivamente daquela venda específica. O argumento, contudo, não convenceu o tribunal.

Justiça determina que Internacional pague 20% do valor

A Justiça entendeu que a existência da cláusula de exclusividade obrigava o clube a honrar o compromisso, independentemente de quem conduziu as conversas finais. A sentença determinou que o Inter pague 20% do valor total do negócio realizado com os russos. O salto para os R$ 28,6 milhões ocorre devido à aplicação de juros, correção monetária acumulada desde 2020, além do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Procurado para comentar a derrota nos tribunais, o Internacional adotou uma postura discreta. O clube limitou-se a informar que considera o processo “antigo” e que não se manifestará publicamente sobre a decisão judicial neste momento. Enquanto a diretoria avalia possíveis recursos, Bruno Fuchs segue sua carreira longe do Beira-Rio. O zagueiro, campeão olímpico, defende atualmente as cores do Palmeiras. A condenação representa um duro golpe no fluxo de caixa colorado, que já lida com os desafios orçamentários habituais do futebol brasileiro.

