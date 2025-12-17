Mateus Carvalho lesiona joelho no aquecimento e deixa campo chorando

O clima de tensão e foco que antecede uma decisão de campeonato transformou-se em drama pessoal para um jogador do Vasco na noite desta quarta-feira (17). Minutos antes de a bola rolar para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, o volante Mateus Carvalho sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o aquecimento. A cena do atleta deixando o gramado aos prantos, amparado pelos médicos do clube, preocupou a comissão técnica e a torcida cruz-maltina presente em Itaquera.

O incidente ocorreu durante uma atividade física rotineira de preparação. Segundo relatos da reportagem de campo, o pé de Mateus ficou preso no gramado enquanto ele tentava realizar um movimento de giro. O corpo seguiu o movimento, mas a perna travou, o que forçou a articulação do joelho de maneira não natural. A dor manifestou-se imediatamente, e o jogador desabou no campo, sinalizando que não conseguiria continuar.

A reação emocional de Mateus Carvalho evidenciou a gravidade do momento ou, no mínimo, a frustração imensa de ficar fora de uma partida histórica. O volante não conseguiu caminhar sozinho e precisou do suporte de dois integrantes do departamento médico para se dirigir ao vestiário, chorando copiosamente. A comissão técnica agiu rápido e confirmou o corte do atleta, que figuraria como opção no banco de reservas para o técnico Fernando Diniz.

Mateus Carvalho será reavaliado ainda no estádio

A ausência de Mateus tira de Diniz uma peça importante para a segunda etapa. O jogador costuma entrar para dar sustentação defensiva e renovar o fôlego do meio-campo, características vitais em um jogo truncado de final. Agora, o treinador terá que buscar outras alternativas táticas caso precise fechar o setor durante os 90 minutos.

O departamento médico do Vasco adotou cautela imediata. O jogador passará por uma reavaliação inicial ainda no estádio, mas o diagnóstico preciso dependerá de exames de imagem mais detalhados, que o clube realizará nos próximos dias no Rio de Janeiro.

