Corinthians e Vasco criam pouco e empatam sem gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco deixaram tudo em aberto na grande final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (17), as equipes ficaram no empate sem gols no jogo de ida da decisão, realizado na Neo Química Arena. Os dois lados conseguiram trabalhar bem a bola, mas não conseguiram caprichar na criação de oportunidades.

Com isso, quem vencer no jogo da volta ficará a taça. A partida acontece no começo da noite do próximo domingo (21), às 18h30, no Maracanã. Caso aconteça um novo empate, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

Poucas oportunidades e Vasco melhor

A partida começou equilibrada, com muito estudo pelos dois lados. Após chegadas que não levaram muito perigo ao gol adversário, o Vasco conseguiu criar mais e pressionar. Rayan até chegou a marcar o primeiro, mas o auxiliar flagrou o impedimento. Depois, Coutinho chutou da entrada da área e mandou para fora. Puma Rodríguez apareceu na área, subiu após cruzamento e cabeceou para a linha de fundo.

Entretanto, na primeira oportunidade que teve, o Corinthians marcou com Memphis. Porém, o gol foi anulado, já que o holandês estava impedido após um desvio do ataque alvinegro no meio da área. O Timão até conseguiu crescer na partida, mas não conseguiu passar pela marcação adversária e criar mais oportunidades.

Lances perigosos e nada de gols

O segundo tempo começou mais morno. As equipes tentavam chegar ao ataque, mas não conseguiam acertar no último toque. Novamente, o Vasco conseguiu se destacar um pouco mais e teve a primeira grande oportunidade. Depois de cobrança de escanteio, Cauan Barros subiu mais alto na área e cabeceou na trave. O Corinthians conseguiu aparecer na sequência, na mesma moeda. Após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique cabeceou para fora.

A grande oportunidade corinthiana veio já na reta final do jogo. Matheus Bidu invadiu a área pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto, que chutou mascado para um milagre de Léo Jardim com o pé. Entretanto, os últimos minutos da partida não tiveram muita emoção. Os dois lados seguiam com dificuldade para chegar com perigo no campo de ataque, o que resultou no empate sem gols na Neo Química Arena.

CORINTHIANS 0 X 0 VASCO

Copa do Brasil – FINAL – 1º jogo

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 17/12/2025 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

Público total: 47.339 torcedores

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo, 6’/2ºT), Raniele (Vitinho, 22’/2ºT), Breno Bidon (Maycon, 6’/2ºT) e Rodrigo Garro (André, 22’/2ºT); Memphis Depay (Dieguinho, 38’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Matheus França, 44’/2ºT); Nuno Moreira (Vegetti, 33’/2ºT), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Raniele e Vitinho (COR); Robert Renan e Lucas Oliveira (VAS)





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.