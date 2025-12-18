ASSINE JÁ!
Corinthians tem maior renda da história da arena em final da Copa do Brasil

O Corinthians registrou a maior renda da história da Neo Química Arena no jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Vasco, nesta quarta-feira (17). Com 46.616 torcedores pagantes, a arrecadação total chegou a R$ 5.469.214,00.

O montante superou o recorde anterior do estádio, registrado em 2022. Na ocasião, o Corinthians enfrentou o Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores. A renda do confronto foi de R$ 5.386.291,50, com público de 45.159 pessoas. Esta foi a quarta vez que o clube ultrapassou a marca de R$ 5 milhões em bilheteria desde a abertura da arena, há 11 anos. 

Entre as maiores arrecadações aparece a final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro. O jogo de volta teve renda de R$ 5.108.151,00 e contou com 45.978 torcedores. Em seguida, figura a final do Campeonato Paulista de 2019 diante do São Paulo, com R$ 5.014.884,00 e público de 46.481 pagantes.

Dentro de campo, Corinthians e Vasco empataram sem gols no jogo de ida da decisão. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. O vencedor do confronto leva o título da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

Jogos do Corinthians com maior renda da história da arena

  • Corinthians x Vasco (ida da final da Copa do Brasil de 2025) – R$ 5.469.214,00 – 46.616 pessoas
  • Corinthians x Flamengo (ida das quartas de final da Copa Libertadores de 2022) – R$ 5.386.291,50 – 45.159 pessoas
  • Corinthians x Cruzeiro (volta da final da Copa do Brasil de 2018) – R$ 5.108.151,00 – 45.978 pessoas
  • Corinthians x São Paulo (volta da final do Paulistão de 2019) – R$ 5.014.884,00 – 46.481 pessoas
  • Corinthians x Flamengo (ida da final da Copa do Brasil de 2022) – R$ 4.665.153,00 – 46.486 pessoas

