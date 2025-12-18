Rayan convoca torcida e projeta título no Maracanã: “Vamos conquistar lá”

O jovem Rayan deixou o gramado da Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (17), carregando a responsabilidade de quem quase decidiu a primeira final da Copa do Brasil. O atacante foi o protagonista do lance mais agudo do empate em 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, ao balançar as redes ainda no primeiro tempo, mas ver o gol anulado por impedimento. Longe de demonstrar abatimento pelo lance invalidado, o jogador assumiu o discurso de liderança e projetou a decisão para o Rio de Janeiro com otimismo inabalável.

Na saída de campo, a joia vascaína ignorou a pressão de Itaquera e focou na atmosfera que o aguarda no jogo de volta. Ciente de que a torcida cruz-maltina esgotou a carga de ingressos para o duelo decisivo em tempo recorde, Rayan tratou o Maracanã como o trunfo final para a conquista.

“Tivemos chances de fazer o gol aqui, estava impedido. Domingo, a nossa torcida estará lá, esgotaram os ingressos. Se Deus quiser, vamos conquistar a vitória e o título lá”, afirmou o camisa 77.

Rayan fez gol que não valeu por centímetros

O lance mencionado pelo atacante ocorreu nos minutos iniciais e calou momentaneamente a Fiel Torcida. Rayan recebeu em profundidade e finalizou com precisão, mas a arbitragem flagrou a posição irregular na origem da jogada. O quase-gol mostrou que o garoto não sente o peso de jogos grandes, característica que o técnico Fernando Diniz certamente explorará no confronto de volta. A postura confiante na entrevista reflete o sentimento do vestiário, que vê o empate fora de casa como um passo sólido rumo à taça.

Para o próximo domingo (21), às 18h00, a matemática é simples: quem vencer no Maracanã será o campeão da Copa do Brasil de 2025. Rayan e seus companheiros jogam por uma vitória simples diante de sua torcida. Caso o empate persista no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis. A promessa do atacante, no entanto, é de que a festa vascaína acontecerá nos 90 minutos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.