Dorival aponta dificuldades do Corinthians no duelo contra o Vasco: “Não conseguimos encontrar espaços”

O Corinthians não conseguiu ter uma grande atuação no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (17), o Timão ficou no empate sem gols contra o Vasco, em uma partida com pouca criatividade ofensiva da equipe alvinegra.

O treinador Dorival Júnior admitiu que o time sentiu demais as dificuldades da partida. O técnico relatou que a equipe não conseguiu encontrar espaços para jogar e que o Timão ficou preso dentro do modelo de jogo proposto pelo Vasco.

“O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades, desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar, pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que nós não tivemos condições de sair daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco”, pontuou.

Dorival também destacou como o desgaste atrapalhou o Corinthians no jogo de ida. Afinal, o Timão veio de confrontos muito disputados contra o Cruzeiro, na semifinal. O treinador relatou que tentou fazer o melhor trabalho de recuperação possível para conseguir não prejudicar o time.

“Nós imaginávamos que poderia acontecer o que aconteceu no jogo de hoje. O emocional foi no limite do domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouco diferente, em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscar uma recuperação, as avaliações, as conversas, foi justamente para evitar que faltasse energia para desenvolver o seu melhor”, ressaltou.

Confiança no Corinthians para o jogo da volta

Apesar do sentimento ruim com o jogo dentro de casa, Dorival demonstrou confiança ao falar do jogo da volta. O treinador recordou o bom aproveitamento do time em outros momentos da Copa do Brasil e pontuou que espera uma partida diferente no Maracanã.

“Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio. É um jogo de 180 minutos e ainda teremos minutos muito importantes lá dentro do Maracanã. O torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar neste time. Só olhar para os resultados que nós tivemos. Eu confio muito, é uma decisão, tudo pode acontecer, não tem nada resolvido. Nem se a gente saísse com uma vitória daqui hoje eu apostaria em uma situação. Não tenho dúvida que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e, com certeza, com dificuldade para os dois lados”, concluiu.

