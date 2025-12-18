Diniz elogia defesa, cita sacrifício de Coutinho e afirma: “Não foi um ótimo resultado”

O placar de 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil não refletiu a superioridade que Fernando Diniz enxergou em sua equipe. Na entrevista coletiva após o empate na Neo Química Arena, na madrugada desta quinta-feira (18), o treinador do Vasco da Gama adotou um discurso de satisfação com o desempenho, embora tenha admitido que o resultado poderia ter sido melhor. Para o comandante, o Cruz-Maltino controlou as ações diante do Corinthians e merecia sair de Itaquera com a vantagem no marcador.

Apesar da vitória não ter vindo, Diniz rechaçou qualquer sentimento negativo. Ele manteve o pragmatismo ao analisar o cenário da decisão.

“Concordo que a gente jogou melhor. Merecemos vencer o jogo. Mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã”, avaliou.

O técnico entende que o empate fora de casa mantém o confronto totalmente aberto. Ele transferiu a responsabilidade de definir o título para o Rio de Janeiro.

O ponto alto da coletiva foi a análise sobre o sistema defensivo. Conhecido por montar times ofensivos, Diniz surpreendeu ao classificar a atuação desta quarta-feira como a mais sólida de sua gestão na proteção à própria meta.

“O que fica pra mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido, defensivamente, a melhor partida do Vasco sob o meu comando. O time foi muito obediente”, destacou.

Essa solidez neutralizou o ataque corintiano e permitiu ao Vasco jogar com segurança em um ambiente hostil.

Diniz elogia Coutinho e Rayan

O treinador fez questão de nomear os responsáveis por essa consistência, citando o sacrifício de seus jogadores de frente. Philippe Coutinho, o maestro do time, recebeu elogios especiais pela dedicação sem a bola.

“Alguns jogadores de maneira especial, como o Coutinho e o Rayan, mais o Coutinho. Por característica, se sacrificaram muito pra que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu”, explicou Diniz.

Para ele, ver um craque com a técnica de Coutinho se doar na marcação simboliza o comprometimento do grupo com o objetivo do título.

Agora, o foco total se volta para o próximo domingo. Vasco e Corinthians se reencontram no Maracanã, às 18h, para os 90 minutos finais. Quem vencer, levanta a taça. Em caso de nova igualdade, o campeão sairá da disputa de pênaltis. Diniz aposta na manutenção dessa “entrega” e no apoio da torcida para conquistar o bicampeonato da competição.

