Hugo Souza afirma que plano de jogo do Corinthians não funcionou contra o Vasco

O Corinthians não conseguiu ter uma boa atuação e não aproveitou a vantagem do fator casa no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Afinal, na noite desta quarta-feira (17), o Timão empatou sem gols contra o Vasco e terá que buscar uma vitória fora de casa para ficar com o título.

O goleiro Hugo Souza admitiu que o time fez um jogo abaixo do esperado. O jogador afirmou que o Corinthians não conseguiu executar o plano de jogo que estava traçado para a partida. Além disso, o arqueiro espera que o Timão use a atuação como aprendizado para o jogo da volta.

“Ficou claro que a gente fez um jogo abaixo do que a gente esperava. Precisávamos ter um pouco mais a bola, conseguir botar o nosso plano de jogo em prática. Agora é corrigir o que a gente fez hoje, porque o que aconteceu pode ser aprendizado para a gente. Que bom que não perdemos o jogo, a equipe do Vasco é muito qualificada, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. O plano deles funcionou mais que o nosso e a gente vai trabalhar em cima disso para o próximo jogo”, destacou em entrevista ao canal SporTV.

Tensão de final

Hugo também comentou sobre a tensão presente na partida, algo que considerou natural ser acima do normal pelo fato de ser uma decisão. O goleiro também falou a equipe tentou conversar durante o jogo para fazer reajustes no que não estava dando certo.

“O nível de tensão de uma final é sempre maior do que o normal. É uma final de campeonato, onde as duas equipes querem ganhar, qualquer detalhe pode fazer a diferença no jogo e no resultado final. O que a gente fez foi tentar se ajustar, se entender durante o jogo. Agora temos poucos dias para descansar e corrigir o que precisamos corrigir”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.