Flamengo sai com vice Mundial, mas com caminho pavimentado para o futuro

A torcida do Flamengo lamentou o vice-campeonato mundial para o PSG (FRA), na última quarta-feira (17/12), em derrota nos pênaltis contra um dos melhores times do mundo. No entanto, o revés não apagou o espetacular ano do Rubro-Negro, conquistando quase tudo o que disputou. Afinal, a equipe – a mais rica do Brasil – tem elenco e treinador de elite, o que garante que o Fla seguirá lutando “nas cabeças”, como se diz na gíria do futebol.

Não à toa, o técnico Filipe Luís elogiou e muito a temporada do Flamengo. Para ele, houve uma fatalidade na disputa de pênaltis, com o goleiro adversário pegando quatro cobranças, algo raro. Assim, faltou pouco para coroar 2025 de maneira perfeita.

“Foi uma temporada realmente incrível, como você falou, uma temporada mágica, histórica. Jogadores entraram para a história do Flamengo eternamente. Teriam entrado mais ainda se as cobranças tivessem caído para o nosso lado, na qual a linha é muito fina, mas esses jogadores são históricos”, afirmou o treinador em coletiva após a derrota, no estádio Ahmad Bin Ali.

Plantel forte e caixa cheio no Flamengo

Graças a um potente plantel, que se reinventou ao longo do ano, o Flamengo chegou aos seis troféus no ano. Primeiro, a conquista da Supercopa do Brasil sobre o rival Botafogo. Depois, outro rival sofreu nas mãos do Fla: o Fluminense, vice-campeão do Carioca. Já no Brasileirão e na Libertadores, o Palmeiras ficou para trás, com o Mais Querido ficando com os dois títulos mais importantes do futebol sul-americano.

Na empreitada rumo ao título Mundial, o Flamengo ainda conquistou o Derby das Américas e a Copa Challenger, recheando ainda mais sua galeria de troféus. A derrota para o PSG na grande decisão, porém, não apaga o grande ano rubro-negro. Muito menos o futuro.

“Todos eles, todos os que fizeram parte desse plantel, tiveram sua participação e colocaram seu nome na história. É um grupo muito vencedor, muito ambicioso. Não tenho dúvida que vai continuar com a mesma missão no ano que vem. Sobre o futuro, ainda não é o momento. Ainda estou com o luto do jogo, mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume”, salientou.

Assim, são três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros nos últimos sete anos, além de inúmeras outras conquistas. Com elenco já encorpado – tido como um dos melhores da América do Sul -, muito dinheiro em caixa e uma torcida fanática, além de vaga já garantida no Mundial de 2029, difícil pensar que o Flamengo não terá outra oportunidade de vencer o Intercontinental da Fifa num futuro breve.

