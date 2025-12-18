Pai de Gabigol usa vice do Flamengo para pedir reflexão no futebol: “Vão duvidar da índole?”

Valdemir Silva recorreu às redes sociais para propor reflexão ao nível de cobrança direcionado a Gabigol, seu filho, após a perda do pênalti decisivo para o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. No post, ele citou a decisão do Intercontinental entre Flamengo e PSG, também definido nas penalidades, para questionar o tratamento dado aos jogadores que falham em momentos cruciais.

Nos pênaltis, o PSG levou a melhor sobre o Flamengo, que desperdiçou quatro cobranças da série (Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo). Acontece que Dembélé, melhor jogador do mundo na atualidade, também perdeu o pênalti — isolando sobre o gol de Rossi. Já a batida de Barcola parou nas mãos do goleiro rubro-negro.

O contexto da competição Fifa serviu para Valdemir usar de contraponto às críticas direcionadas ao filho nos últimos dias. Gabriel Barbosa se tornou vilão da eliminação para o Corinthians após desperdiçar a quinta — e decisiva — cobrança de pênaltis na semifinal da Copa do Brasil.

“Um dia muito importante para a reflexão de muitos que duvidam da índole daqueles que lutam e amam o que fazem. Dos que só pensam em vencer. Lembre-se, no futebol, sempre existem os heróis e vilões, nervos à flor da pele”, iniciou.

Recado a torcedores e jornalistas

Em outro trecho, Valdemir ampliou a comparação e questionou se jogadores consagrados recebem o mesmo tipo de julgamento quando falham.

“Hoje vi o melhor do mundo chutar o pênalti na lua. Vi quatro jogadores perderem pênaltis em seguida. Erro deles ou mérito do goleiro…. Será que vão expor eles ao ridículo? Será que vão ser crucificados, será que vão duvidar da índole deles? Para vocês torcedores e para aqueles que se dizem jornalistas. Reflitam….”.

A falha somada à eliminação pode ter marcado o último ato de Gabriel Barbosa com a camisa do Cruzeiro. Isso porque logo após a derrota, torcedores picharam a imagem do atacante no muro da Toca da Raposa I, e o clima de insatisfação implodiu. Gabi fecha o ano com 13 gols em 49 partidas, 23 como titular, e quatro assistências.

E o futuro de Gabigol?

Para além do clima instável com torcedores, o cenário ficou mais desfavorável ao atacante após a contratação de Tite. Isso porque o jogador declarou publicamente seu desafeto pelo técnico, após sentir-se desrespeitado com o tratamento recebido pelo treinador durante a passagem de ambos pelo Flamengo.

O lado do treinador também já reconheceu a complexidade na relação entre as partes. Gabi chegou a responsabilizar Tite, em partes, pelo fim da passagem pelo Flamengo.

“Ele (Tite) está muito feliz com o grupo que temos. Pediu para não se desfazermos de nenhum jogador. Mas a intenção é essa mesmo. Isso aí [Gabriel Barbosa] é outro assunto, então vamos deixar para depois”, afirmou Pedro Lourenço, dono da SAF celeste.

Ainda que tenha vínculo com a Raposa até o fim de 2028, Gabi não correspondeu às expectativas internas, tampouco teve as suas atendidas. O atacante chegou como principal reforço de uma janela intensa, mas participou de quase toda temporada como reserva no time de Leonardo Jardim.

Agora, o staff de Gabigol tenta alinhar um retorno ao Santos, que também se movimenta para tentar repatriá-lo.

