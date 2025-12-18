Herói do PSG tinha “cola” sobre batedores do Flamengo

Decisivo contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental, Motya Safonov tinha uma “cola” sobre os batedores de pênalti. Afinal, o russo defendeu quatro cobranças do time rubro-negro para levar o PSG ao título, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Contudo, a ajuda na conversa com o preparador de goleiros Borja Alvarez Buedo ajudou.

Flamengo e PSG empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a igualdade persistiu. Dessa forma, a decisão caminhou para os pênaltis. Safonov, escolhido para ser titular no lugar de Chevalier, teve uma longa conversa com o preparador de goleiros, que entregou uma tolha com dicas sobre os cantos dos batedores do time carioca.

Assim, o goleiro aproveitou a “cola” antes de cada cobrança do Flamengo. Cada vez que o PSG ia cobrar uma penalidade, o russo aproveitou para dar uma espiadinha nas dicas do preparador físico. E deu certo. Afinal, ele defendeu as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, e levou o time francês ao inédito título mundial.

Apesar do vice, o Flamengo encerrou a temporada com saldo positivo. Afinal, foram quatro títulos conquistados: Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Rubro-Negro, agora, entra de férias e se reapresenta no início de janeiro para a pré-temporada. A estreia no Carioca será contra o Bangu, dia 14.

