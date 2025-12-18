Fluminense vive incertezas antes de posse de novo presidente

O Fluminense encerrou a temporada de 2025 com um gosto amargo do “quase”. Afinal, o Tricolor chegou bem perto da final da Copa do Mundo de Clubes e da Copa do Brasil, além do sabor da frustração da eliminação nas quartas de final da Sul-Americana. A limitação em alguns setores do time custou caro. Dessa forma, o novo presidente Mattheus Montenegro terá desafios na montagem do elenco para 2026.

Há algumas semanas, a nova diretoria já discute com o técnico Luis Zubeldía as prioridades no mercado para a próxima temporada. O Fluminense já está apalavrado com Nino, do Zenit, da Rússia, mas buscará mais um zagueiro por causa da saída de Thiago Silva. Dessa forma, um dos desafios do novo presidente será buscar uma nova dupla de zaga, já que existe desconfiança em Freytes.

Na defesa, ainda existe a necessidade de reforçar outros setores. Na lateral esquerda, por exemplo, Renê é titular. Mas o reserva Fuentes está fora dos planos do técnico Zubeldía. Portanto, há a necessidade de buscar uma peça de reposição. A falta de confiança nas outras peças, aliás, ajudou Renê a se firmar como titular.

Outro problema está no ataque. O Fluminense foi um dos quatro times do país que marcou mais de 100 gols na temporada, mesmo com o camisa 9 tendo feito apenas oito. O reserva, que voltou no meio do ano, fez apenas dois. O artilheiro do time, por sua vez, sofreu com lesões e já sente a idade batendo na porta. Dessa forma, o Tricolor deve buscar um centroavante de confiança para o técnico Zubeldía.

Por fim, o Fluminense também deve intensificar a busca por jogadores de lado. Apesar da avaliação interna positiva sobre os titulares Serna e Canobbio, existe desconfiança com o banco. Afinal, Soteldo ainda não justificou a contratação, enquanto Keno já não rende como antes. Assim, restam apostas, como Lavega e Riquelme, que receberam poucas oportunidades.

Reformulação do elenco

O primeiro ano de mandato de Mattheus Montenegro pode indicar o fim da passagem de alguns jogadores. Afinal, dez jogadores entrarão no último ano de contrato. Entre eles, nomes experientes e importantes no sucesso do time durante a gestão de Mário Bittencourt, como Cano, Ganso, Keno e Samuel Xavier. Portanto, a partir do meio do ano, eles já poderão assinar pré-contrato com outros clubes.

Ou seja, a reformulação do elenco para o futuro se passa também por um ponto final em uma geração vitoriosa da história do Fluminense com a conquista do bicampeonato carioca, Libertadores e Recopa. Portanto, o novo presidente terá que tomar uma decisão sobre o futuro de ídolos como Cano e Ganso, que caíram de produção, assim como Keno. Samuel Xavier, por sua vez, ainda tem se destacado.

Em 2026, o Fluminense volta a disputar a Libertadores. Portanto, a reformulação do elenco e a montagem de um time competitivo será fundamental para o sucesso da temporada. Afinal, o calendário será ainda mais pesado do que em 2025. Para isso, o presidente eleito, que toma posse nesta sexta-feira (19), terá que mostrar criatividade no mercado e reforçar todos os setores do campo.

