Leila revela cobrança ao elenco após Palmeiras terminar ano sem títulos

Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, realizada na noite da última terça-feira (16/12), a presidente Leila Pereira adotou um discurso duro ao avaliar a temporada de 2025, encerrada sem conquistas. Em meio a um encontro marcado por embates políticos, especialmente a discussão com o conselheiro José Corona Netto, a dirigente deixou claro que vê o próprio desempenho do elenco como fator determinante para o fracasso esportivo do ano.

Em áudio que circulou após a reunião, Leila reagiu às críticas sobre sua avaliação de que o Verdão “perdeu os títulos para ele mesmo”, reforçando que, na sua visão, faltou entrega e eficiência dentro de campo, sobretudo em jogos decisivos.

“Você tem que encarar a verdade. E todos sabemos que a responsabilidade foi nossa, não temos como ser campeões da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol”, afirmou a presidente.

A dirigente foi ainda mais incisiva ao tratar da eliminação continental, destacando a ausência de agressividade ofensiva como algo inadmissível em uma equipe que briga por títulos.

“Como que eu posso querer ganhar a Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem gol? Eu não conheço. Agora não posso falar isso para não chatear meus atletas? Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Eu fiz o que eu pude”, prosseguiu.

Brasileiro também foi alvo de críticas de Leila Pereira

No Campeonato Brasileiro, Leila citou especificamente os dois últimos compromissos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, ambos terminados em empate sem gols. Resultados que, segundo ela, abriram caminho para o Flamengo confirmar o título nacional.

“Fiz o que pude, investi o que pude. Como pode, dentro da minha casa não conseguir vencer o Vitória. Não conseguimos vencer o Vitória pelo elenco? Lógico que não. Meu sub-20 tem que ganhar do Vitória. Não foi incapacidade nossa? Claro que foi”, disse.

A presidente também rebateu a ideia de que não haja cobrança interna no clube, garantindo que o elenco é pressionado no dia a dia, mas que isso não precisa ser transformado em espetáculo público.

“e vocês pensam que não há cobrança dentro do CT, existe e muita. Mas não vou ficar me descabelando para o torcedor achar que eu estou cobrando os atletas de uma forma irresponsável. Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, por causa de arbitragem. Não darmos um chute no gol? Não é possível. Isso é muito claro para mim”, acrescentou.

Palmeiras com poucas mudanças para 2027

Apesar do tom crítico, Leila Pereira indicou que o Palmeiras não deve passar por mudanças radicais para a próxima temporada. O clube, inclusive, já assegurou a permanência de Abel Ferreira, que renovou contrato até o fim de 2027.

“Sou uma mulher que não fujo da verdade, eu encaro. Ano que vem vamos lutar. Não sou mulher que nasceu para ser vice, para ser coadjuvante. Colocar o Palmeiras para disputar os títulos, esse é o meu trabalho, e na hora de decidir é com os nossos atletas”, concluiu a presidente.

