Santos planeja reintegrar Miguelito e aposta em retorno como reforço para 2026

O Santos trabalha com a expectativa de contar com Miguelito no início da temporada 2026. O meia de 21 anos já foi comunicado de que estará presente na reapresentação do elenco, marcada para o dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, e participará normalmente da pré-temporada.

A ideia da diretoria santista é tratar o retorno do boliviano como um reforço interno para o começo do trabalho comandado por Juan Pablo Vojvoda. Em meio a um cenário financeiro delicado, o clube vê na recuperação de ativos do próprio elenco uma alternativa importante para fortalecer o grupo.

Revelado pelas categorias de base do Peixe, Miguelito nunca conseguiu se firmar no time principal, apesar do investimento e da expectativa criados em torno de seu futebol. Ainda assim, o desempenho recente com a seleção boliviana recolocou o jogador no radar do mercado e também nos planos do Santos.

Miguelito fez um bom 2025

Emprestado ao América-MG, o meia foi um dos grandes nomes das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Miguelito terminou o qualificatório como vice-artilheiro, com sete gols marcados, apenas um a menos que Lionel Messi. A Bolívia, inclusive, garantiu vaga na repescagem mundial, marcada para março, e mantém vivo o sonho de disputar o Mundial.

A boa fase despertou o interesse de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e também de uma equipe da Turquia, que procuraram o Santos para discutir um novo empréstimo. Além disso, uma proposta de compra vinda do futebol búlgaro chegou a ser apresentada, mas acabou recusada pela diretoria alvinegra.

Internamente, o entendimento é de que Miguelito merece uma nova oportunidade, ao menos no início da temporada. A tendência é que o jogador seja observado de perto no Campeonato Paulista, competição vista como fundamental para testes e ajustes no elenco.

Santos atento no mercado

Paralelamente, o Santos segue atento ao mercado, mas com prioridades bem definidas. A principal delas é a renovação de contrato de Neymar, cujo vínculo atual se encerra no dia 31. O clima entre as partes está sendo de otimismo, e a expectativa é que um novo acordo aconteça ainda neste ano.

Outro tema em pauta nos bastidores é a tentativa de viabilizar a contratação de Gabigol, atualmente no Cruzeiro. As conversas seguem em andamento, mas os altos salários do atacante são, neste momento, o principal obstáculo para o avanço do negócio.

