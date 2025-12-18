River Plate faz sondagem por Aníbal Moreno, do Palmeiras

O Palmeiras analisa com cautela o futuro de Aníbal Moreno e já recebeu consultas de clubes interessados no meio-campista. Entre eles está o River Plate, da Argentina, que fez contatos iniciais, embora as conversas ainda estejam em estágio preliminar e longe de qualquer definição.

Contratado no fim de 2023 junto ao Racing por 7 milhões de dólares, valor que girava em torno de R$ 34,4 milhões na época, Aníbal chegou com status de reforço importante. Em 2025, alcançou um dos pontos altos da carreira ao ser convocado para a seleção argentina. Contudo, encerrou a temporada em baixa no Verdão, perdendo espaço e figurando com frequência entre os reservas.

A diretoria alviverde considera o investimento feito e entende que só abrirá negociação se houver uma compensação financeira relevante. Aos 26 anos, o camisa 5 soma 117 partidas pelo Palmeiras e, caso não surja uma proposta que atenda às expectativas do clube, a tendência é que ele se reapresente normalmente para a pré-temporada na Academia de Futebol.

Internamente, o elenco conta com outras opções para a função. Emiliano Martínez, contratado em 2025 como um dos 12 reforços da temporada, está sendo visto como peça importante e tem permanência projetada para 2026. Além disso, Bruno Fuchs, que chegou do Atlético-MG, surge como alternativa para atuar de forma improvisada no setor.

Se uma eventual saída de Aníbal Moreno se concretizar, o Palmeiras admite a possibilidade de ir ao mercado. Nesse cenário, o perfil buscado seria de um volante com características mais defensivas, atuando como primeiro homem de meio-campo, alinhado ao modelo de jogo da comissão técnica para a próxima temporada.

