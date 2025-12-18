ASSINE JÁ!
Davide Ancelotti surge como opção para substituir Xavi Alonso no Real, diz jornalista

O Real Madrid segue sem convencer nesta temporada e, por isso, Xabi Alonso está sob pressão. Embora o time tenha conquistado duas vitórias consecutivas, contra Alavés e Talavera, o desempenho coletivo não evoluiu como esperado. Assim, a diretoria passa a avaliar cenários e, consequentemente, nomes para uma eventual troca no comando técnico.

Nesse contexto, Davide Ancelotti ganha força nos bastidores. O italiano pediu demissão do Botafogo após sua primeira experiência como treinador principal. O jornalista Siro López afirmou no programa El Partidazo,  da Rádio Cope, que a saída de Davide do Botafogo pode respingar no Real Madrid. Segundo ele, o treinador espanhol ainda não conseguiu implementar seu estilo de jogo no elenco merengue. “Soube que Davide Ancelotti pediu demissão hoje. E o aviso foi claro: cuidado com isso”, disse.

Ao mesmo tempo, surgem críticas internas à preparação física da equipe. De acordo com Siro López, a cúpula do clube questiona a decisão de Xabi Alonso de afastar Antonio Pintus, profissional ligado à comissão técnica de Carlo e Davide Ancelotti. Como resultado, o Real enfrenta uma sequência de lesões e rendimento físico abaixo do esperado.

Por fim, embora trate o cenário como especulativo, Siro López não descarta uma mudança drástica. Para ele, a diretoria pode considerar a demissão de Xabi Alonso e a contratação de Davide Ancelotti como uma solução imediata para estancar a crise de desempenho. “Basta uma sugestão surgir para que o clube a transforme em decisão”, concluiu.

