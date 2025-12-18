Palmeiras anuncia compra de Bruno Fuchs e garante zagueiro até 2029

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira (18/12) a aquisição em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs. Emprestado pelo Atlético-MG desde o início da temporada, o defensor teve os direitos econômicos comprados pelo Verdão e assinou contrato válido até o fim de 2029.

A negociação envolveu o exercício da opção de compra prevista no acordo entre os clubes, avaliada em cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente R$ 22,1 milhões na cotação atual. Satisfeito com a permanência, Fuchs destacou a realização pessoal de seguir no clube paulista e projetou a próxima temporada com foco em conquistas coletivas.

“Era uma meta pessoal durante o ano: mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente consegui e agora para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas. É o que sonhamos, é meu objetivo também e estou muito feliz mesmo”, afirmou o jogador.

Embora tenha enfrentado momentos de oscilação e algumas falhas individuais ao longo do ano, o zagueiro conseguiu ganhar espaço em um sistema defensivo que já contava com Gustavo Gómez e Murilo como pilares. A adaptação, segundo ele, foi facilitada pelo ambiente interno e pelo respaldo recebido desde a chegada.

“Me adaptei muito bem, o próprio grupo ajuda com que a adaptação seja rápida. A comissão técnica me abraçou, teve carinho comigo, me ajudou quando eu precisei e eu tento da melhor forma retribuir dentro de campo. Sem contar a energia que a torcida passa. Desde que cheguei, me senti abraçado por eles e foi um bom casamento. Estou realizado de jogar no Palmeiras e espero poder cumprir meu contrato até 2029 pelo menos e, quem sabe, seguir ainda mais”, completou o defensor.

Bruno Fuchs virou ”coringa” no Palmeiras

Além de atuar como zagueiro, Fuchs também atuou em outras funções. Em determinados momentos, chegou a formar a dupla de zaga mesmo com os titulares disponíveis e, no segundo semestre, passou a ser alternativa como segundo volante, suprindo as quedas de rendimento de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez.

Na temporada, o defensor disputou 44 partidas e marcou três gols, um deles na chamada “noite mágica” da semifinal da Libertadores contra a LDU. De acordo com dados divulgados pelo próprio clube, ele terminou o ano com o maior índice de vitórias do elenco, alcançando 70% de resultados positivos quando esteve em campo.

Integrado ao processo de reformulação do grupo, Bruno Fuchs mira 2026 como ano de afirmação, após o Palmeiras bater na trave em três competições em 2025.

“Chegamos perto de três títulos. Infelizmente, não conseguimos ser campeões, mas mostramos que temos um time forte e que ano que vem estaremos de novo brigando. Se Deus quiser, com nosso trabalho e o apoio da nossa torcida, poderemos ser campeões e felizes novamente. É o que a gente merece. Foi um ano um pouco frustrante, esperávamos ser campeões, não conseguimos. Mas em 2026 vamos estar firmes e fortes em busca desses títulos”, finalizou o zagueiro.

