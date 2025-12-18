André entra na mira de clube turco, e Fluminense pode ser beneficiado

Lanterna do Campeonato Inglês, o Wolverhampton pode perder peças importantes para a próxima temporada. Entre eles, André. Afinal, o volante é uma das joias do time, que pode precisar de dinheiro em caso de rebaixamento para a segunda divisão em 2026/27. A má fase da equipe, claro, chama a atenção de outros times, que monitoram a situação dos principais jogadores.

Assim, o volante André entrou na mira do Galatasaray, da Turquia. De acordo com informações do jornal turco “Sokgazetesi”, o clube está disposto a oferecer algo em torno de 25 a 30 milhões de euros (R$ 161 a 194 milhões) pelo jogador. O Fluminense, claro, observa a situação, já que possui 10% da mais-valia de uma futura venda do volante.

Apesar do momento ruim do Wolverhampton, o brasileiro, de 24 anos, é considerado um dos jogadores mais valorizados do elenco. Na atual temporada, André atuou em 18 jogos, sendo 16 no Campeonato Inglês e dois na Copa da Liga Inglesa. O volante, aliás, foi titular nas últimas seis partidas do Campeonato Inglês.

Revelado no Fluminense, André foi vendido para o Wolverhampton por 22 milhões de euros (aproximadamente R$135,5 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas. Assim, se tornou a maior venda da história do clube. O volante conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024). Ao todo, foram 198 jogos, quatro gols e quatro assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.