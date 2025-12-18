André Ramalho minimiza reações de Memphis e Dorival após empate do Corinthians

Após o empate sem gols entre Corinthians e Vasco, no primeiro duelo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, o zagueiro André Ramalho tratou de diminuir a repercussão das reações de Memphis Depay e do técnico Dorival Júnior ao fim da partida. Aliás, para o defensor, as situações fazem parte do contexto emocional de uma decisão e não merecem ser transformadas em problema.

Memphis deixou o campo visivelmente irritado ao deixar o campo aos 38 minutos do segundo tempo, enquanto Dorival acabou se envolvendo em uma discussão com um torcedor após o apito final. Questionado sobre os episódios, André Ramalho adotou um discurso ponderado e disse que não houve qualquer repercussão interna no elenco.

“Esse assunto não foi tocado, nem sabia dessa questão do Dorival. Sobre o Memphis, eu acho que vejo com olhos como ele queria estar jogando mais e queria estar ajudando mais e foi substituído. Não acho que a gente deve dramatizar esse tipo de situação. O futebol é um jogo que tem muita emoção envolvida. Acho que a gente tem que tentar entender esse tipo de situação, e tenho certeza de que o Dorival também vai entender”, afirmou o zagueiro.

Aliás, segundo o atleta, o momento decisivo da temporada exige foco total no objetivo coletivo, sem espaço para ruídos externos ou interpretações exageradas de episódios pontuais.

“Não é motivo para drama nenhum, principalmente num momento como esse, num momento tão decisivo do ano. Não é a hora de a gente ficar dramatizando esse tipo de situação. Eu falei, eu vejo isso como um atleta que queria estar ajudando mais e, por decisão do treinador, não ficou. Paciência”, completou.

Corinthians e Vasco deixam final em aberto

Com o empate na partida de ida, a decisão da Copa do Brasil segue completamente aberta. Aliás, quem vencer o confronto de volta ficará com o título. Contudo, em caso de nova igualdade no placar agregado, a taça estará sendo definida nas cobranças de pênaltis.

Assim, o duelo decisivo entre Corinthians e Vasco acontece neste domingo (21/12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.