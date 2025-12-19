Vasco atinge marca de 70 jogos pela primeira vez em quase 15 anos

O Vasco voltou a atingir a marca de 70 jogos na temporada. Pela primeira vez após 14 anos, o Cruz-Maltino voltou a completar 70 partidas em um ano. O Gigante da Colina, aliás, alcançou a marca no empate sem gols com o Corinthians, nesta última quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

A última vez que o Vasco atingiu a marca de 70 jogos numa temporada ocorreu em 2011. Na época, o Cruz-Maltino também chegou à final da Copa do Brasil. Desde então, chegou próximo ao atingir 67 partidas em três ocasiões, como em 2012, 2015 e 2018. Contudo, não bateu a marca de 70 partidas. Até 2025.

O fato da marca ter sido alcançada pela última vez aumenta a esperança dos vascaínos. Afinal, a última vez ocorreu justamente quando conquistou a Copa do Brasil. Na ocasião, o Vasco disputou 74 jogos e disputou Carioca, Brasileirão, Sul-Americana e, claro, a Copa do Brasil. Em 2025, o Cruz-Maltino encerrará a temporada com 71.

Após empatar o jogo de ida da final, o Vasco volta a campo no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), contra Corinthians, no Maracanã, pela partida de volta da Copa do Brasil. Os ingressos, aliás, já esgotaram. O vencedor conquista o título. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

