Internacional anuncia Paulo Pezzolano como novo técnico para 2026

O Internacional deu um passo decisivo no planejamento da próxima temporada ao confirmar, na manhã desta quinta-feira (18), a contratação de Paulo Pezzolano como novo técnico da equipe. O uruguaio assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2026 e assume o comando após a diretoria reformular sua estratégia no mercado.

Inicialmente, o nome de Pezzolano ganhou força internamente depois de Tite recusar a proposta do Inter e acertar com o Cruzeiro. Diante desse cenário, a direção colorada acelerou as negociações. Para isso, dirigentes viajaram a Montevidéu, na última quarta-feira (17), e avançaram de forma decisiva no acordo.

Além disso, um fator considerado essencial para o sucesso do novo trabalho é a presença de Abel Braga, que assume o cargo de coordenador técnico. A parceria foi vista como estratégica pela diretoria para dar sustentação ao projeto esportivo.

Experiência e perfil alinhado à realidade financeira

Pezzolano iniciou a carreira como treinador após encerrar a trajetória como jogador profissional. Primeiramente, comandou Montevidéu City Torque e Liverpool, ambos do Uruguai. Em seguida, ele ganhou projeção no futebol brasileiro ao comandar o Cruzeiro entre 2022 e 2023, período em que Ronaldo Fenômeno administrava o clube.

Posteriormente, o técnico também passou por Pachuca, no México, e pelo Real Valladolid, da Espanha. Com exceção da experiência no futebol mexicano, Pezzolano trabalhou majoritariamente em clubes com orçamentos reduzidos, característica que pesou positivamente na avaliação do Internacional.

Por esse motivo, a diretoria considerou o uruguaio compatível com a realidade financeira do clube para a próxima temporada. Recentemente, o Watford, da Segunda Divisão da Inglaterra, o demitiu e o deixou livre no mercado. Em dez partidas, somou três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Inter retoma interesse em nome já monitorado

Embora o anúncio seja recente, o interesse do Internacional por Pezzolano não é novo. O treinador já era monitorado pelo departamento de futebol na metade de 2024. No entanto, à época, a diretoria optou por Roger Machado, que conduziu a equipe a uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025.

Com o bom desempenho, Roger teve o trabalho mantido e conquistou o título do Campeonato Gaúcho, encerrando um jejum de quase dez anos. Contudo, na sequência, o time apresentou queda de rendimento. Diante dos resultados negativos, a direção decidiu encerrar o ciclo do treinador, o que abriu caminho para a chegada de Paulo Pezzolano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.