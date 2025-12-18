Justiça condena Corinthians a pagar uma indenização ao ex-zagueiro Gil

A Justiça de São Paulo determinou que o Corinthians quite uma dívida milionária com o zagueiro Gil. Em decisão proferida pela juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o clube foi condenado ao pagamento de R$ 11,37 milhões ao atleta.

O montante corresponde a valores em aberto referentes a direitos de imagem entre julho e dezembro de 2023, além de uma pendência financeira remanescente da primeira passagem do defensor pelo Timão. A sentença também impõe ao clube o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da ação.

Na fundamentação da decisão, a magistrada destacou que, embora o Corinthians tenha solicitado adesão ao Regime Centralizado de Execuções (RCE) em outro processo em tramitação no Tribunal de Justiça, a ação movida por Gil possui natureza cognitiva. Ou seja, o objetivo principal é reconhecer e comprovar a existência da dívida, o que afasta, neste momento, a aplicação do regime especial de execuções.

Corinthians é um dos grandes nomes da história do Corinthians

Gil é um dos nomes mais marcantes da história recente do Corinthians. Ao longo de duas passagens pelo clube, o zagueiro disputou 444 partidas, sendo titular em 435 delas. No período, acumulou 185 vitórias, 145 empates e 110 derrotas, em sete anos e meio vestindo a camisa alvinegra.

Além da regularidade defensiva, o defensor também contribuiu ofensivamente, com 19 gols marcados. Pelo Timão, conquistou três títulos de expressão, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2013, e o Campeonato Brasileiro de 2015. O desempenho consistente no clube o levou, inclusive, a convocações para a Seleção Brasileira.

Aliás, recentemente, Gil recebeu uma homenagem da atual diretoria corintiana antes de um Majestoso, na Neo Química Arena. Ao lado do filho, recebeu uma placa em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e também ganhou aplausos da torcida presente no estádio.

