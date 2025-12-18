Com passagem recente pelo Corinthians, ídolo alvinegro é contratado pela Globo

A Globo oficializou na quarta-feira (17) a contratação de Renato Augusto para integrar sua equipe esportiva. Revelado pelo Flamengo e ídolo do Corinthians, o ex-jogador iniciará a nova etapa profissional a partir do próximo domingo (21), na decisão da Copa do Brasil, que envolve o clube de coração diante do Vasco, no Maracanã.

Renato reforçará o time da GeTV, no Youtube, durante a exibição da grande final — ainda sem gols marcados. Contudo, além das participações no canal digital, o agora comentarista também está confirmado em transmissões da TV aberta e do SporTV.

Parte da estratégia em aproximar nomes consolidados no esporte do público, o ex-jogador também assinou contrato para reforçar o time para cobertura da Copa do Mundo 2026.

Agradecimento à Globo

O ídolo alvinegro comentou o início da nova experiência e destacou o significado do convite para integrar uma das principais emissoras do país.

“Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar em mais um grande time na minha vida! Agora, de uma outra forma. Poder vivenciar o futebol de uma outra maneira e enxergar o jogo de um outro ângulo”, afirmou em nota à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Renato ainda ressaltou a relação construída ao longo da carreira com o esporte, além do desafio de analisá-lo sob outra perspectiva.

“Já vivenciei o futebol como torcedor e jogador, e agora vai ser incrível poder fazer parte desse time de comentaristas. Espero que seja uma jornada incrível e que eu possa corresponder à altura”, completou.

Carreira no futebol

Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2006 antes de se destacar com a camisa do Corinthians. Se consolidou no Alvinegro paulista como um dos destaques da geração mais recente do clube. Ele, por exemplo, esteve entre os pilares da conquista do Brasileirão de 2015.

A carreira também inclui passagem pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e cinco anos no Beijing Guoan, da China. Seu último clube como jogador profissional foi o Fluminense. Já pela Seleção Brasileira, integrou o elenco campeão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e esteve presente na Copa do Mundo de 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.