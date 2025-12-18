Flamengo vive indefinição com Filipe Luís e tenta acelerar renovação

O Flamengo ainda vive a expectativa pela renovação de Filipe Luís. Após o vice na Copa Intercontinental, o Rubro-Negro trabalha para renovar o contrato com o treinador. Entretanto, a postura irredutível mantém dúvidas. Afinal, apesar da vontade de renovar, o técnico também tem o sonho de trabalhar na Europa.

As conversas começaram há alguns meses. Entretanto, a reta final do Brasileirão e Libertadores impediram o avanço. Agora, o Flamengo vive a expectativa pela conclusão das conversas para definir o futuro de Filipe Luís o mais rápido possível. Afinal, a próxima temporada marca o início do novo calendário da CBF, com Brasileirão já a partir de janeiro.

Contratado em setembro do ano passado, Filipe Luís disputou a sua primeira temporada completa no comando do Flamengo. Desde que chegou, conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. Portanto, o vice no Intercontinental foi a primeira derrota do treinador em finais. Assim, ele definiu a situação como “de luto”.

Após o vice para o PSG, da França, no Intercontinental, o Flamengo retorna para o Brasil nesta quinta-feira (18). O Rubro-Negro inicia as férias imediatamente, no entanto, ainda não tem data para se reapresentar e iniciar a pré-temporada. Isso será definido em breve. A estreia no Carioca ocorre no dia 14 de janeiro, contra o Bangu, fora de casa.

