Botafogo e Bahia conhecem os adversários na segunda fase da Libertadores

Assim como em 2024, o Botafogo iniciará sua caminhada na Libertadores contra um adversário boliviano. Nesta quinta-feira (18), em Luque, no Paraguai, a Conmebol traçou, por intermédio de um sorteio, o destino do Mais Tradicional na edição de 2026 da competição. O Glorioso entra na segunda fase, contra o vencedor da Copa da Bolívia. O representante do país andino ficará entre The Strongest, Nacional de Potosí ou Blooming.
Confrontos com bolivianos são sinônimos de logísticas complicadas. No caso dos dois primeiros, o Botafogo ainda teria que enfrentar altitudes elevadas de La Paz e Potosí. No caso do terceiro rival, porém, jogaria ao nível do mar, em Santa Cruz de La Sierra.
Em 2024, o Fogão subiu a montanha, em Cochabamba. Na mesma fase, no jogo de ida, cedeu o empate para o Aurora por 1 a 1. Na volta, massacrou: 6 a 0.
Outro clube brasileiro desta fase, o Bahia também conheceu o seu oponente. O Esquadrão enfrentará o O’Higgens, da Região Central do Chile. Assim como o Botafogo, o time brasileiro define a série em casa.
Confrontos da segunda fase da Libertadores
E2: Juventud de Las Piedras (URU)/Universidad Católica-ECU x Guaraní-PAR
E1: Rep. Bolívia/Táchira (VEN) x Deportes Lima (PER)
Rep. Equador x Argentinos Júniors (ARG)
Rep. Bolívia x Botafogo
Carabobo (VEN) x Huachipato (CHL)
O’Higgins (CHL) x Bahia
Liverpool-URU x Independiente Medellín (COL)
