Thiago Silva: “Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos”

Thiago Silva se despediu do Fluminense nesta quinta-feira (18) pelas redes sociais. Na postagem, o zagueiro agradeceu à torcida e afirmou que levará para sempre as memórias construídas com a camisa tricolor. Além disso, deu a entender que gostaria de ficar mais tempo no clube. Ele rescindiu contrato com o Tricolor na última terça-feira.

“Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida. Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e, especialmente, à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia no Fluminense”, escreveu antes de complementar.

“Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história. Mesmo que, neste momento, eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre correrão em minhas veias”, finalizou.

A distância da família foi o principal motivo para saída de Thiago Silva. A esposa do jogador e os dois filhos, que jogam na base do Chelsea, permaneceram morando em Londres, enquanto ele ficou no Brasil. O mais velho, Isago, assinou o primeiro contrato profissional no segundo semestre de 2025.

O futuro de Thiago Silva ainda é incerto, mas o zagueiro tende a acertar com um clube que esteja na Europa, já que prioriza ficar perto de sua família. O Milan, aliás, já indicou que pode fazer uma proposta para contratar o jogador, que já teve passagem pelo clube. Além disso, o ídolo do Chelsea, John Terry, pediu retorno do “Monstro” aos Blues.

A aposentadoria de Thiago Silva também não é certa, já que ele sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. Na atual temporada, somou 46 jogos, quatro gols e uma assistência. Ao todo, são 212 partidas, anotou 19 gols e três assistências pelo Fluminense.

Flu no mercado

Com isso, o Fluminense agora vai em busca de reposição no setor na janela de transferências. O principal alvo é Nino, capitão da conquista da Libertadores 2023. O interesse no defensor vem já desde o meio de 2025, mas o avanço depende do Zenit.

