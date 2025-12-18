Coritiba consulta Corinthians e avalia possível investida por Charles

O Coritiba se movimenta nos bastidores do mercado da bola em busca de reforços para a próxima temporada e colocou o volante Charles, do Corinthians, no radar. O clube paranaense realizou uma consulta inicial para levantar informações sobre a situação do jogador, sinalizando interesse em uma eventual negociação.

Até o momento, o contato não passou de uma sondagem. O Coxa buscou dados relacionados ao salário e à disponibilidade do atleta, mas não formalizou nenhuma proposta. A diretoria trata o caso com cautela e vê a movimentação como parte do mapeamento constante de oportunidades no mercado.

O Corinthians confirmou a procura, mas deixou claro que qualquer conversa ficará para depois de segunda-feira (22/12). A prioridade do clube paulista é a final da Copa do Brasil, e a diretoria optou por congelar negociações de entradas e saídas até a definição do título.

Charles voltou ao futebol brasileiro após passagem pelo futebol dinamarquês e firmou contrato longo com o Timão, válido até o fim de 2028. No Parque São Jorge, o volante de 29 anos viveu uma trajetória de oscilações, com 61 partidas disputadas, dois gols marcados e uma assistência distribuída.

Internamente, o Coxa reforça que consultas como a feita pelo nome de Charles são rotineiras e não significam, necessariamente, que a negociação avançará. Contudo, o desfecho dependerá do cenário após a decisão da Copa do Brasil e das condições que possam ser colocadas à mesa pelo Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook