Vegetti demonstra confiança em título do Vasco e destaca força da torcida

O atacante Vegetti destacou o empate do Vasco com o Corinthians, em 0 a 0, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Para o Pirata, a postura do time fora de casa, aumenta a confiança pelo título. O atacante afirmou também que a equipe precisa ser gigante como a própria torcida.

“Não quero nem falar sobre isso, porque ainda falta 90 minutos. Mas a ambição e o sonho são muito grandes. Sofri muito quando a gente ficou de fora contra o Atlético-MG dentro de casa (2024), mas tudo acontece por algo. Eu sempre falo que o futebol é assim, ele dá a revanche. A gente tem a revanche agora, no próximo ano. Então o futebol é assim. Só tem que estar preparado. A gente demonstrou mais uma vez que está. O time quer estar do mesmo tamanho que a torcida, que é gigante, e o time tem que representar ela”.

Único jogador do Vasco pendurado na partida, Vegetti afirmou que teve que se controlar para não fazer besteira.

“Fazia tempo que eu não ficava tão nervoso. Fiquei um pouco quieto por causa do cartão, porque estou pendurado, mas agora lá (no Maracanã) vai ser diferente. Mentalizei para não fazer nenhuma coisa estranha, não tomar cartão e poder ajudar o time na final”.

O Vasco decide o título da Copa do Brasil com o Corinthians, no próximo domingo (21), às 18h, no Maracanã. Todos os ingressos estão vendidos.

