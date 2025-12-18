Remo anuncia a contratação do técnico Juan Carlos Osório

O Remo anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do técnico Juan Carlos Osório, de 64 anos. O colombiano chega para substituir Guto Ferreira, que não renovou contrato após levar o clube paraense à elite do Campeonato Brasileiro.

A chegada de Osório à capital paraense ainda não detalhada pela diretoria. Aliás, o treinador comandará sua terceira equipe no futebol brasileiro. Afinal, ele já passou por São Paulo e Athletico.

No Tricolor paulista, ficou apenas 29 partidas à frente do time. Do Morumbis, saiu para comandar a seleção do México, com a qual esteve na Copa do Mundo de 2018. Assim, na fase de grupos, avançou vencendo Alemanha e Coreia do Sul. Contudo, parou nas oitavas ao ser eliminada pelo Brasil.

Mais recentemente, Osório esteve à frente do Athletico, também em um curto trabalho, em 2024. Ele deixou o Furacão após 11 jogos, com seis vitórias, quatro empates e uma derrota, além de 66% de aproveitamento. Sua saída do clube se deu após perder para o Londrina, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. No fim, a equipe se tornaria campeã estadual.

Além dos clubes brasileiros e do México, Osório passou por Millonarios (COL), Chicago Fire (EUA), NY Red Bulls (EUA), Once Caldas (COL), Puebla (MEX), Atlético Nacional (COL), seleção do Paraguai, América de Cali (COL), Zamalek (EGI) e Tijuana (MEX).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.