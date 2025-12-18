Léo Jardim lamenta empate do Vasco e opina sobre pênaltis na final da Copa do Brasil: “Espero que não precise”

O goleiro Léo Jardim destacou o empate do Vasco com o Corinthians, mas demonstrou uma certa frustração por não ter vencido o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Mesmo jogando na Neo Química Arena, o Cruz-Maltino mostrou mais volume e dominou grande parte da partida.

“Era nossa proposta vencer o jogo. Sabemos o quão difícil é enfrentar o Corinthians na arena. Soubemos entender muito bem o jogo. Quando a gente conseguiu fazer o nosso jogo, colocar em prática o que a gente trabalha, criou boas oportunidades para vencer. Claro que o empate não é um resultado de se jogar fora, mas a gente sai de campo com a sensação de que poderia ser melhor”.

Com o empate, o resultado fica em aberto para domingo, no Maracanã. Quem vencer fica com o título. Em caso de um novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis. Léo Jardim afirmou que vai estar preparado, porém deseja vencer nos 90 minutos.

“Espero que não precise. Que a gente consiga fazer um jogo consistente e o resultado nos 90 minutos. Mas se tiver que ir para os pênaltis vou fazer o meu melhor e estar o mais preparado possível para ajudar o Vasco”.

Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil neste domingo (21), às 18h, no Maracanã, que estará completamente lotado. Afinal de contas, todos os ingressos estão vendidos.

