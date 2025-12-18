Clube alemão anuncia contratação de zagueiro do Flamengo

Sem espaço no Flamengo, o zagueiro Cleiton é o novo reforço do Wolfsburg. O garoto do Ninho, que assinou contrato com o clube alemão até 30 de junho de 2030, celebrou a transferência e a oportunidade de disputar a Bundesliga. O clube alemão, portanto, anunciou a contratação na última quarta-feira (17).

“A transferência para o Wolfsburg é um grande passo na minha carreira. A Bundesliga é uma das ligas mais fortes do mundo e quero aprender algo novo todos os dias e continuar a evoluir. Estou muito grato pela confiança do clube e mal posso esperar para entrar em campo em breve com a camisa do Wolfsburg”, afirmou Cleiton, de 22 anos.

“Cleiton combina presença física com inteligência de jogo. É um zagueiro moderno, canhoto, com grande potencial de desenvolvimento. A contratação é um excelente trabalho do departamento de olheiros”, afirma o diretor Peter Christiansen.

Cleiton, canhoto e de 1,94m, iniciou a carreira pelo próprio Flamengo em 2023 e atuou em 24 partidas pela equipe principal. O clube carioca, entretanto, não receberá qualquer valor pela transferência do zagueiro, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Ele, aliás, ficou mais conhecido durante jogo do Carioca 2025, quando desferiu um soco no zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, em vitória do Fla por 1 a 0 na Taça Guanabara, no Maracanã.

