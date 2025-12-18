Bruna Biancardi admite abalo com críticas e exposição em relacionamento com Neymar

Bruna Biancardi fez um desabafo que envolve o seu relacionamento com Neymar em uma entrevista sincera e reveladora à revista “Crescer”. A influenciadora recebeu o veículo na mansão da família, em Santos. O ambiente de união entre o casal ficou evidente com a presença do astro durante a conversa. A agora também apresentadora confessou que o romance enfrentou turbulências, mas atualmente passa por um período de estabilidade.

Entre os motivos que causaram as turbulências, Bruna Biancardi citou que as críticas exteriores e a exposição em alguns momentos de maneira abusiva foram determinantes negativamente. Apesar disso, nesses contraditórios cenários em que conviveu com Neymar, ressaltou que teve aprendizados com o amor e a parceria.

“Eu me deixava levar pelos comentários, pelas críticas das pessoas que não sabem e não vivem o nosso relacionamento. Eu acabava absorvendo isso, de certa forma. Mas aprendi que tinha que ouvir meu coração, fazer o que eu tinha que fazer pela minha família e, hoje, a gente vive uma nova fase”, esclareceu a influenciadora.

“Também percebi, convivendo com outras mulheres, que existem problemas em todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento é perfeito. Tem fases, momentos… A diferença é que o meu é exposto – o que deixa tudo muito mais delicado. Mas o amor é a base de tudo. Aprendemos com os erros e, hoje, estamos aqui, felizes, com a nossa família”, complementou a apresentadora.

Encontro familiar com ex-namorada de Neymar em Barcelona

As influenciadoras Carol Dantas, de 32 anos, e Bruna Biancardi, de 31, dividiram momentos em Barcelona, na Espanha, em uma programação voltada às crianças. Mãe do primogênito e noiva de Neymar, que mantêm boa relação, compartilharam alguns registros da viagem — sobretudo da boa convivência entre os filhos do camisa 10.

Bruna publicou imagens ao lado de Mavie, de dois anos, e da pequena Mel, de quatro meses. Já Carol estava acompanhada de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com o astro, e de Valentim, do casamento com Vini Martinez. O grupo contou ainda com amigas da noiva do jogador do Santos e com Bianca Biancardi, sua irmã.

